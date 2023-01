VIDEO - Disparition d'Estelle Mouzin : 20 ans après, une dernière marche blanche en hommage

Le père d’Estelle n’attend aucun remord de sa part et préfère aider d’autres familles inconsolables. "Si le dossier d’Estelle permet une plus grande sensibilisation des enfants sur les risques d’enlèvement, si les moyens d’enquête sont améliorés, vous avez un côté positif et je retiens ce côté positif qui fait aller de l’avant et qui améliore la société", poursuit Eric Mouzin. La mort de Fourniret lui laisse toutefois aujourd’hui encore un goût amer. Le père d'Estelle Mouzin a déposé plainte contre l’État pour faute lourde, persuadé que le tueur des Ardennes aurait pu être arrêté plus tôt et livrer ainsi tous ses secrets.