Disparition d'Héléna à Brest : ces zones d'ombre qui persistent

Quelques instants après, a-t-elle été renversée par un chauffard ? C’est la nouvelle piste de la police depuis les confidences d’un homme de 36 ans à l'un de ses proches. Il aurait parlé d’une "bêtise", d’un "accident", en lien avec la disparition de l’étudiante. La voiture du suspect, elle, a été retrouvée brûlée jeudi 2 février au matin, loin de son domicile. "C'est vrai que c'est une voiture qu'on a jamais vue", assure auprès de TF1 une riveraine, qui pense que son quartier a été choisi par le suspect "parce qu'il y a tout le temps le feu ici". Mais pas de traces, pas de témoins, et beaucoup de questions.

L’homme a depuis tenté de se suicider, et était toujours inconscient lundi soir. Seule certitude dans l’enquête, le parcours de la jeune fille de cette boîte de nuit à une place du centre-ville vers 6h45, où les chiens de la police perdent sa trace. Sa disparition est un supplice pour ses amies, trop choquées pour témoigner. "On se demande s'il y a vraiment eu un accident, comment ça se fait que personne n'a entendu le choc, le frein, la voiture, tout ça. On trouve ça un peu bizarre, on continue à chercher, on lâche pas, on espère encore", raconte par téléphone Clémentine, une proche de l'étudiante.