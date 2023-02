Disparition d'Héléna à Brest : les zones d'ombres de l'enquête

Dernière preuve de vie de l'élève infirmière, une image de vidéo surveillance captée à 6h42. Sa trace se perd alors, au grand désarroi de ses amis. Interrogé, l'un d'eux confie : "Je me sens obligé d'aller chercher, de fouiller, de tout retourner pour vraiment la retrouver. Il faut vraiment la retrouver. Ce n'est pas normal que quelqu'un disparaisse comme ça en sortie de boite. Ça fait peur à tout le monde maintenant".

Une autre de ses amies révèle son inquiétude : "On se sent un peu impuissant. On n'a pas tant d'indices que ça. On ne comprend pas trop, en fait". La police judiciaire recherche toujours Héléna. Des investigations sont actuellement en cours.