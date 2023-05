Disparition dans l'Ain, une épouse éplorée et suspecte

Les destins d'Anne-Charlotte Ponsin et de Margaux Olivier se croisent en 2013, sur le camp militaire de la Valbonne. Anne-Charlotte y est employée comme artilleuse, Margaux, comme instructrice. Entre les deux femmes, c'est un coup de foudre. Elles s'installent ensemble, un an plus tard, à quelques kilomètres de là. Patricia, coiffeuse à la retraite, a côtoyé le couple pendant presque deux ans. Elle leur louait son appartement.