VIDÉO - Disparition de Delphine Jubillar : de nouveaux éléments qui pourraient faire basculer l'enquête ?

Cédric Jubillar doit être renvoyé devant une cour d'assises dans quelques mois pour répondre du meurtre de sa compagne. Mais les avocats du suspect ont fait appel de cette décision et une audience se tiendra ce jeudi pour trancher la question. Dans le même temps, le procureur a demandé un complément d'information, ce qui est rarissime.

C'est un appel énigmatique enregistré par l'administration pénitentiaire : six minutes de conversation téléphonique qui pourraient faire basculer trois ans d'enquête. À la prison de Lannemezan, un ancien codétenu de Cédric Jubillar appelle sa mère. Cet homme purge une peine de prison de dix ans pour tentative de meurtre, mais ce qui l'intéresse, c'est le futur procès de Cédric Jubillar. Voici la retranscription de cet échange que TF1 a pu consulter. "Jubillar va passer aux assises !" "Quand ? Quand ? Quand ?", interroge le détenu. "Normalement, en novembre", lui répond sa mère. "Mais il n'y a pas de preuves, donc ciao...", rétorque-t-il. "S'ils savaient !", poursuit-elle. "Sébastien, Mathieu, Sofiane, ils les connaissent pas !", dit encore le détenu, avant que sa mère conclue : "Et voilà, ciao".

Il faut faire toutes les investigations possibles pour ne pas avoir l'impression qu'on est passé à côté d'éléments qui auraient pu être déterminants Maître Pauline Rongier, avocate d'une amie de Delphine Jubillar

Sébastien, Sofiane et Mathieu, ce sont les amis proches de Cédric Jubillar. Est-ce d'eux dont il est question ? Tous les trois ont été auditionnés, surveillés de près par les enquêteurs, mais ils restent libres. De quelles informations dispose ce détenu ? Le parquet général prend très au sérieux cet appel et demande un complément d'information, c'est-à-dire auditionner le détenu et les personnes dont il parle.

C'est une nécessité pour les amis de Delphine. "Il y a quand même un véritable doute. La question se pose de savoir si ces deux personnes n'en savent pas beaucoup plus que ce que l'on pourrait le supposer sur cette affaire. Et donc, il faut faire toutes les investigations possibles pour ne pas avoir l'impression qu'on est passé à côté d'éléments qui auraient pu être déterminants", explique maître Pauline Rongier, avocate d'une amie de Delphine Jubillar.

Pour Alexandre Martin, l'avocat de Cédric Jubillard, ce énième coup de théâtre démontre le manque de preuves contre son client. "Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a encore des investigations à mener, finalement, que l'on n'est sûr de rien. C'est le signe quand même d'une faiblesse dans ce dossier", dit-il. La chambre de l'instruction débattra ce jeudi du renvoi de Cédric jubillar - qui clame toujours son innocence - devant la cour d'assises pour le meurtre de sa femme Delphine. Le corps de l'infirmière, âgée 33 ans à l'époque des faits, n'a jamais été retrouvé.