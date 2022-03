Disparition de Delphine Jubillar : et si son corps n'était jamais retrouvé ?

Des hectares de terrain fouillés, des moyens exceptionnels déployés et toujours aucune trace de Delphine Jubillar. Depuis plus d’un an, l’infirmière a disparu. Pour de nombreux proches du dossier, il ne fait plus de doute que son corps ne sera probablement jamais retrouvé.

Ronan Folgoas, journaliste et auteur de l'ouvrage "Le mystère Jubillar", a enquêté sur cette disparition. Pour lui, le mystère réside dans l’absence de preuves formelles. "L’absence de corps pèse. C’est-à-dire qu’il n’y a pas la certitude absolue qu’un homicide ait bien eu lieu et ça, c’est vrai que c’est un peu problématique", affirme-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Cédric Jubillar, unique suspect, est maintenu en détention provisoire depuis maintenant neuf mois. Pour la quatrième fois, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Toulouse a rejeté sa demande de mise en liberté ce mardi. Malgré l’absence de corps, l’avocat des enfants du couple attend un procès pour meurtre, en s’accrochant aux éléments de l’enquête. "Celui contre lequel ont été réunis un certain nombre d’indices graves et concordants, c’est Cédric Jubillar. Cet ensemble d’indices devront être débattu devant une Cour d’assises de manière à ce qu’au nom de l’intime conviction, la justice dans notre pays puisse être rendue", explique Me Laurent Boguet.