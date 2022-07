Disparition de Delphine Jubillar : une enquête dans l'impasse ?

Cédric Jubillar est devenu l'un des détenus les plus connus de France et ne sort de son isolement que pour réclamer sa libération auprès de la justice. Depuis un an qu'il a été incarcéré et mis en examen, ses avocats s'acharnent et ont déjà plaidé six fois pour sa remise en liberté. Une demande à nouveau rejetée par les juges. Ce dernier reste présumé innocent. Depuis la disparition de Delphine Jubillar, en décembre 2020, la justice a rassemblé de nombreux indices, mais aucune preuve. Cédric Jubillar est-il la victime d'une erreur judiciaire ou un meurtrier particulièrement habile ?