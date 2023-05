VIDÉO - Disparition de Karine Pialle : l’appel de sa sœur dans le 20H de TF1

La découverte, le 9 avril dernier, du téléphone de la mère de famille, dans un fossé, à quelques kilomètres de son domicile, a "rajouté de l'angoisse" pour les proches de Karine Pialle même s'il est également source d'espoir : "Je me dis qu'un téléphone, ça peut parler, donner des indices", avance Adélaïde Esquivillon, même si l'appareil a été retrouvé sans carte SIM.

Face aux éléments en possession des enquêteurs, une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration le 18 mai dernier. Un appel à témoins a été diffusé par la gendarmerie. Karine Pialle y est décrite comme mesurant 1m67, ayant les cheveux noirs, mi-longs et frisés, et étant de type européen. Elle porte un tatouage de 25 cm dans le bas des reins représentant sept fleurs de lys. Le jour de sa disparition, elle portait des boucles d'oreilles et des bagues plaquées or fantaisie aux deux mains.