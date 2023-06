Disparition de Karine Pialle : son mari et ses enfants vont porter plainte pour cyberharcèlement

C'est un homme qui est à bout. Ce vendredi, l'avocat de Michel Pialle indique aux médias que son client et ses enfants vont prochainement déposer plainte pour "harcèlement en ligne". Âgé de 51 ans, il n'a pas revu sa femme Karine Esquillion, 54 ans, depuis plus de deux mois. Le 27 mars dernier, celle-ci a quitté le domicile familial situé à Maché en Vendée et n'est jamais rentrée. Le quinquagénaire a signalé la disparition de son épouse quelques jours plus tard, mais celle-ci n'a toujours pas été retrouvée. Depuis, M. Pialle fait l'objet d'accusations continue sur les réseaux sociaux, certains faisant de ce mari le coupable de sa disparition.

"Des groupes Facebook émergent, M. Pialle et sa fille sont appelés ou reçoivent des messages toute la journée, en expliquant pour résumer que le père est coupable et que la fille est stupide de ne pas s’en rendre compte. Michel Pialle est déjà assez ébranlé comme ça, la situation n’est pas facile alors lorsque des personnes lâches lui écrivent toute la journée pour l’accuser, cela n’arrange pas la situation", commente Me Antoine Ory, avocat du mari de Karine Pialle, contacté ce vendredi par la rédaction de TF1/LCI.