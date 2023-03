VIDÉO - Disparition de Leslie et Kévin : ces zones d'ombre autour du proche en garde à vue

Une première avancée dans l'enquête sur la disparition mystérieuse de Leslie et Kévin. Mardi 28 février, les enquêteurs de la section de recherches de Poitiers - accompagnés de la brigade de Niort - ont interpellé Tom T., trois mois après la disparition du jeune couple, dans la nuit du 25 au 26 novembre. Le suspect, qui demeure présumé innocent à ce stade de l'enquête, est un ami du couple de 21 et 22 ans.

Tom T. a été interpellé mardi, dans la matinée, au domicile de son père dans la commune de L'Aiguillon-sur-Mer, en Vendée. Il a été immédiatement placé en garde à vue. Les gendarmes ont également profité de cette opération pour saisir le camion aménagé et l'ordinateur du jeune homme âgé, lui aussi, d'une vingtaine d'années. Par ailleurs, les deux téléphones de son père ont été mis sous scellés dans le cadre de cette enquête ouverte pour "enlèvement, détention ou séquestration". Entendus par les enquêteurs, les deux parents de Tom sont ressortis libres, ce mardi.

Le père de Tom - rencontré par les journalistes du 20H de TF1 - explique que son fils était calme et serein au moment de son interpellation. Le 5 janvier dernier, lors d'une battue organisée pour retrouver le couple à Prahecq (Deux-Sèvres), il n'avait pas hésité à prendre la parole devant la presse. "Ils avaient toujours les clés de chez moi. Ils vivaient chez moi. Je n'étais plus chez moi depuis un mois et demi. Je vivais dans un camion aménagé, et puis voilà... Plus de nouvelles de personne. Au bout d'un moment, on a commencé à s'inquiéter", avait-il expliqué.