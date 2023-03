VIDÉO - Disparition de Leslie et Kevin : deux corps découverts, un troisième homme mis en examen

Depuis plus de trois mois, les enquêteurs tentaient de retrouver Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, un couple de respectivement 22 et 21 ans, disparus fin novembre dans les Deux-Sèvres. L'enquête s'est accélérée ces derniers jours, avec les auditions de trois suspects. Le troisième homme, Enzo C. âgé de 23 ans, a été présenté samedi après-midi à un juge d'instruction à Poitiers. Mis en examen pour "assassinats", "modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité" et "enlèvement et séquestration", il a été placé en détention provisoire.

Quelques heures plus tôt, vendredi soir puis samedi matin, deux corps enterrés ont été retrouvés en Charente-Maritime. La dépouille d'un homme a été exhumée "dans un champ en bordure d’un chemin" dans la commune de Puyravault, ainsi que celle d'une femme "dans une zone boisée" à quelques kilomètres de là, à Virson, a indiqué le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, dans un communiqué. La trace du couple s'était perdue à Prahecq, 50 kilomètres plus à l'est, dans la nuit du 25 au 26 novembre. Les corps n'ont pas encore été identifiés, une autopsie devant être réalisée dimanche et lundi.