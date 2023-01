Disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres : l'enquête s'oriente vers la piste criminelle

Ils ont disparu fin novembre. L'enquête, ouverte après la disparition de Kevin Trompat et de Leslie Hoorelbeke dans les Deux-Sèvres, s'oriente vers la piste criminelle, a annoncé ce mardi le parquet de Poitiers dans un communiqué. "La qualification juridique retenue à ce stade, en l'état de la disparition de Mme Leslie Hoorelbeke et de M. Kevin Trompat, et sans nouvelles de leur part, est une qualification de nature criminelle (arrestation, d’enlèvement, détention ou séquestration, commise à l’égard de plusieurs personnes et sans libération volontaire avant le 7ème jour)", précise le parquet de Poitiers dans son communiqué.