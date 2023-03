VIDÉO - Disparition de Leslie et Kévin : les dernières heures de la jeune femme

Il est 17h30 ce vendredi 25 novembre quand Leslie et Kévin viennent récupérer leurs affaires chez Tom T.. Il les héberge depuis quelques jours. C’est un ami proche du couple, de Leslie surtout. Dans un message envoyé la veille, il lui a même demandé des conseils sur sa vie amoureuse : "J’avais juste besoin de te parler par rapport à cette situation et à la fille que j’ai rencontrée… Je ne sais pas trop quoi faire, s’il faut que j’essaie une relation ou non".