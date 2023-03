VIDÉO - Disparition de Leslie et Kevin, Tom, l'ami du couple, écroué

Pourquoi cette soirée du 25 au 26 novembre a mal tourné ? Une dispute amoureuse aurait-elle éclaté ? Tom serait, selon son entourage, amoureux de Leslie. Ou est-ce un problème lié à la drogue ? Une amie de Tom nous raconte l'une de leurs dernières conversations. "Deux semaines avant la disparition de Leslie et Kevin, il m'avait demandé le nom de la plante qui faisait mourir", raconte son amie. "Je le connais bien et je ne le pensais pas du tout capable de faire ça. C'est sûr que je voyais deux, trois trucs. Kevin, il vendait et vu que Tom était H24 avec lui, forcément, il était un peu obligé de suivre le truc (....) par rapport à la cocaïne", poursuit-elle.