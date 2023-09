VIDÉO - Disparition de Lina : cinq jours d'enquête et des zones d'ombre

Samedi matin, vers onze heures, Lina sort de chez elle à Plaine (Bas-Rhin), et marche trois kilomètres pour prendre le train de midi à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Vers 11h15 - 11h30, l'ancien maire de Plaine, Jean-Marc Chipon, au volant de sa voiture, l'aurait aperçue au téléphone. "Je l'ai vue de face quand on s'est croisé, et à mon retour cinq ou dix minutes après, elle n'était plus en bord de route. J'ai me suis dit 'tiens, elle marche vite'", se souvient-il dans le reportage ci-dessus. L’adolescente avait prévu de prendre un train pour rejoindre son petit ami à Strasbourg, mais elle n’est jamais arrivée à la gare.