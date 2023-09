Disparition de Lina, 15 ans : tout ce que l'on sait de l'enquête

L'enquête menée par la gendarmerie a permis de "vérifier plusieurs points depuis le début des investigations" : "Deux témoins ont vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30. Elle cheminait à pied et était porteuse des vêtements tels que spécifiés ensuite dans les avis de recherche et appels à témoins lancés depuis sa disparition. Par ailleurs, sur son itinéraire, on ne retrouve aucune trace sur la chaussée ou le bas-côté n'a été observée à cette heure n'évoquant la survenance d'un accident de la route dont elle aurait été victime", a détaillé la procureure.

La mère de Lina, infirmière de profession, est la dernière personne connue à lui avoir parlé, le samedi matin, avant de prendre son travail.