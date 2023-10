VIDÉO - Disparition de Lina : huit jours d'enquête infructueux, l’enquête prend une dimension criminelle

La procureure de Strasbourg a saisi dimanche des "faits criminels" d'enlèvement ou séquestration "le pôle de l'instruction" strasbourgeois et deux juges d'instruction ont été désignés afin de diriger les investigations, selon les magistrates. L'enquête est confiée aux gendarmes de la section de recherches de Strasbourg et du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin. Adolescente sans histoire scolarisée en CAP "aide à la personne", Lina s'est volatilisée samedi 23 septembre, en fin de matinée.

Elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de chez elle, un trajet qu'elle avait l'habitude de faire, pour prendre le train et rejoindre son petit ami à Strasbourg. Deux témoins disent l'avoir vue marcher le long de la départementale vers 11h15. Quelques minutes plus tard, son portable a cessé de borner. Plus d'informations dans le sujet en tête de cet article.