VIDÉO - Disparition de Lina en Alsace : une nouvelle journée d'intenses recherches dans un périmètre plus large

Depuis six jours, la stratégie des enquêteurs a évolué. Policiers et gendarmes ont d'abord ratissé les abords de la route empruntée par Lina. Des recherches ont ensuite eu lieu dans plusieurs points d'eau. Ce vendredi, ils ont réalisé des recherches précises dans un périmètre plus large. "Tous les éléments doivent être vérifiés et analysés pour trouver le moindre indice", explique Alice Morel, maire de Bellefosse.

Qui se trouvait dans les environs au moment de la disparition de Lina ? Les caméras en cours d'analyse apporteront peut-être des éléments de réponse aux enquêteurs. Ils vont également s'appuyer sur la téléphonie et les antennes-relais. Tous les numéros seront ensuite comparés à différents fichiers judiciaires, comme celui des délinquants sexuels. Un long travail de vérification : "Ils ont déjà commencé à travailler sur l'environnement, sur les proches, sur les habitudes locales, par exemple qui a l'habitude de passer par cette départementale par exemple", détaille le Général François Daoust, ancien directeur judiciaire de l'IRCGN.