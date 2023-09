VIDÉO - Disparition de Lina : "Je cherche, il n'y a rien d'autre à faire", explique Tao, son petit ami, sur TF1/LCI

Tao se souvient de la journée de la volatilisation de Lina. Il devait l'accompagner pour "aller manger au restaurant et faire les magasins", a indiqué la maman de la disparue. "J'ai appelé sa mère avant que le train n'arrive à Strasbourg pour lui dire qu'il y avait quelque chose de bizarre", car Lina ne répondait plus, précise Tao, 19 ans. "J'ai quand même attendu sur le quai de la gare l'arrivée du train, et elle n'est jamais descendue, se remémore le jeune homme. J'ai fait plusieurs fois le tour de la gare, puis j'ai pris la route".