Disparition de Lina : sa mère et son petit ami témoignent

Depuis quatre jours, la mère de Lina et le petit ami de l’adolescente nous confient être plongés ensemble dans une attente interminable. Fanny, la maman de l'adolescente disparue, a parlé avec elle le matin du samedi 23 septembre pour la dernière fois, juste avant que la jeune fille quitte la maison pour se rendre à la gare. Tao, 19 ans, entretient avec Lina une relation depuis plusieurs mois. Il dit avoir reçu un message de l’adolescente le samedi 23 septembre vers 11h15. C’était une vidéo d’elle qui marchait sur la route et qui montrait sa tenue car elle était contente de venir le voir. Puis, plus aucun signe de sa petite amie. Inquiet, le garçon a appelé la mère de la jeune fille avant que le train n'arrive à Strasbourg car elle ne répondait plus. "J’ai quand même attendu sur le quai de la gare l’arrivée du train, mais elle n’est jamais descendue", confie-t-il. À bout de force, Fanny tient à lancer à notre micro un nouvel appel à l’aide pour tenter de retrouver sa fille unique. "Il faut qu’elle revienne, il faut qu’elle aille dans mes bras, il faut qu’elle soit là… Je veux ma fille", lance-t-elle en pleurant. TF1 | Reportage J. Quancard, F. Petit, P. Lormant