VIDÉO - Disparition de Lina : la téléphonie au cœur de l'enquête

Pourquoi les antennes relais sont-elles si essentielles ? Concrètement, chaque téléphone allumé se connecte automatiquement à celles qui se trouvent autour de lui. Celles-ci enregistrent alors la référence de carte SIM de l’utilisateur et du téléphone utilisé. Des informations conservées durant un an par les opérateurs. Les enquêteurs analysent donc actuellement toutes les données pour savoir qui était dans la zone avant, pendant et après la disparition de Lina. Ils peuvent ainsi repérer des comportements suspects.