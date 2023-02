VIDÉO - Disparition de Sihem : "C'est intenable !", ses proches espèrent la retrouver saine et sauve

Famille et amis se sont réunis avec l’espoir de retrouver Sihem, 18 ans, disparue depuis le 25 janvier dernier. "C’est intenable ! On veut juste qu’elle rentre à la maison et on veut avoir des informations", clame une amie. "On espère juste la retrouver saine et sauve et que justice soit faite", poursuit une autre. Selon une troisième amie, le principal suspect, ex-époux de la cousine de Sihem, était en contact avec la victime. "Le suspect a des enfants. Ce sont les neveux de Sihem. Elle les gardait souvent, elle était souvent chez lui", raconte-t-elle.