VIDÉO - Disparition de Tiphaine Véron : le combat de son frère

Or, d’après la famille, il reste des pistes à creuser. "Il y a eu des éclaboussures de sang dans la chambre de Tiphaine, il n'y a jamais eu d'analyses faites", affirme Damien Véron. "L'hôtelier explique que Typhaine est partie avant 10H et en travaillant avec des spécialistes de la téléphonie, nous avons découvert qu'elle était dans l'hôtel jusqu'à 11H40." Sans l’appui de la juge française, le travail d’enquête est toujours possible, mais bien plus compliqué.

Selon l'avocat de la famille, Me Vey, "on va devoir aller chercher un juge d'instruction honoraire payé par la famille pour faire quelque chose qui ne sera pas adossé du sceau de la justice française." Dans tous les cas, la famille a déjà prévu de retourner au Japon en 2023, sans juge, peut-être, mais toujours avec l’espoir de découvrir ce qui s’est passé.