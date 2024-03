Disparition de Xavier Dupont de Ligonnès : quelle est la thèse de sa sœur ?

La sœur de Xavier Dupont de Ligonnès cherche dans un livre à contredire l'enquête sur la disparition de son frère en avançant une théorie. Comme elle l'a récemment expliqué à TF1, il aurait selon elle fait partie des services de renseignements et aurait été exfiltré avec sa famille. Une version vigoureusement démentie ce vendredi par le procureur de la République de Nantes.

"Finalement, c'est quand même très cohérent et très plausible". Treize ans après la découverte des corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants sous la terrasse de leur maison, et malgré leur identification par l'ADN, la sœur du principal suspect reste intimement persuadée qu'il n'est pas le meurtrier la "tuerie de Nantes", considérée comme l'une des grandes énigmes criminelles de ces dernières années. "Rien ne permet de donner judiciairement du crédit" à sa version, affirme ce vendredi le procureur de la République de Nantes dans un communiqué.

Quelle est précisément la thèse de Christine Dupont de Ligonnès ? Dans un livre intitulé "Xavier, mon frère présumé innocent" (Éditions Harper Collins), elle tente de contredire l'enquête, en s'appuyant sur le dossier qu'elle a épluché avec son mari pendant une décennie. "Il y a des éléments qui vont en sens inverse de la thèse officielle, et ces éléments ne sont repris par personne", expliquait-elle récemment face aux caméras du 20H de TF1, avançant notamment la piste d'une exfiltration par la police américaine. "La lettre de Xavier induit en fait, justement, (ce) scénario", poursuit-elle dans cette vidéo à retrouver en tête de cet article, en référence à un courrier reçu par plusieurs proches le 11 avril 2011, dix jours avant la découverte des corps, soulignant toutefois ne pas "prétendre pouvoir tout expliquer" du fait "d'éléments que nous ne connaissons pas".

"Je comprends bien qu’on trouve ça farfelu"

Cette thèse, Christine Dupont de Ligonnès l'a aussi défendue sur le plateau de l'émission "Quelle époque !". "Dans cette lettre, Xavier me dit clairement qu'il est du renseignement depuis X années, chose que je ne peux pas vérifier mais qui me parle", a-t-elle indiqué face à Léa Salamé. "J’avais des interrogations sur certaines petites choses qui juraient. Que je ne m’expliquais pas. Il y a des éléments que je m’explique pas dans sa vie que cette lettre vient éclairer", a-t-elle encore précisé.

Alors que la justice française a déjà écarté la piste de l'exfiltration et que l'enquête a déjà prouvé que les corps retrouvés en 2011 étaient bien ceux de la femme et des enfants de son frère, Christine Dupont de Ligonnès pointe une "mise en scène", assurant que "des gens ont participé à ce scénario" de fuite. Et d'insister : "Je comprends bien qu’on trouve ça farfelu. C’est une hypothèse qui a été balayée. Mais les arguments qu’on m’oppose n’ont pas tant de poids que ça".

Pour corroborer cette piste, la sœur du principal suspect avance également des calculs, faits avec son mari, concernant les corps enterrés sous la terrasse. Selon eux, il a fallu déplacer l'équivalent de 17 baignoires de terre, sans alerter les voisins, soit vingt heures de travail dans un espace exigu, preuve incontestable à leurs yeux que Xavier Dupont de Ligonnès a été aidé.

Le courrier sur lequel repose ce scénario d'exfiltration, comme tous les éléments connus de son agenda, comme lorsqu'il demande à l'un de ses fils Thomas, étudiant à Angers, de prendre le train pour revenir à Nantes le 5 avril 2011, ont été passés au peigne fin, sans permettre à ce jour d'expliquer le mobile des crimes. Les enquêteurs estiment qu'Agnès, Benoît, Anne et Arthur ont été tués dans le nuit du 3 au 4 avril, et Thomas probablement le 5 avril 2011.

"Je me dois de confirmer que rien ne permet de donner judiciairement du crédit à cette version, qui implique la falsification d'actes judiciaires non seulement par les enquêteurs mais également par les experts ayant procédé aux autopsies et aux analyses d'identification par empreintes génétiques", souligne ce vendredi le procureur de la République de Nantes,, dans son communiqué. "La sortie récente du livre et la promotion que plusieurs médias ont bien voulu lui réserver a heurté aussi bien la famille d'Agnès Dupont de Ligonnès que les enquêteurs qui ont travaillé et travaillent encore sur ce dossier", ajoute-t-il. Renaud Gaudeul affirme par ailleurs que "contrairement encore à ce qui a pu être publié, une clôture prochaine des investigations n'est aujourd'hui pas à l'ordre du jour" : les enquêteurs "poursuivent leurs investigations afin de localiser Xavier Dupont de Ligonnès".