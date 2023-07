VIDÉO - Disparition du petit Émile : contre le "tourisme malveillant", le maire restreint l'accès au hameau

Depuis une semaine, le hameau du Haut-Vernet s'est retrouvé au centre de toutes les attentions suite à la disparition du petit Émile. En plus de l'incertitude dans laquelle le drame a plongé le village, les habitants ont vu leur tranquillité être perturbée. Face au désarroi des résidents et de la famille, le maire du Vernet, François Balique, a annoncé avoir pris ce vendredi 14 juillet un arrêté pour interdire l'accès des lieux au public et à la circulation.