VIDÉO - Disparition du petit Émile : pour la première fois, ses parents sortent du silence

Malgré d'importants moyens, les enquêteurs n'ont pas réussi à trouver la moindre trace d'Émile, un bébé âgé de deux ans et demi soudainement disparu le 8 juillet dernier. Pour la première fois depuis ce triste jour, ses parents, Marie et Colomban, ont réagi dans une interview à Famille chrétienne. Cela fait 52 jours qu'ils oscillent entre abattement et espoir de revoir un jour leur fils. "Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l'angoisse. On imagine forcément le pire mais on ne peut s'empêcher d'espérer", assurent-ils.