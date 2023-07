VIDÉO - Disparition du petit Émile : une semaine après, où en est l'enquête ?

97 hectares fouillés minutieusement... et toujours aucune trace du petit Émile, 2 ans et demi, disparu depuis le 8 juillet dernier alors qu'il était chez ses grands-parents. Des dizaines de gendarmes et des centaines de volontaires ont pourtant ratissé une surface impressionnante autour du lieu de la disparition de l'enfant. Sans succès. Les recherches ont pris fin le jeudi 13 juillet. Samedi, une semaine jour pour jour après le début de l'affaire, la disparition d'Émile restait une énigme.

Seule certitude, Emile a été aperçu, pour la dernière fois, par deux voisins. Les témoins ont raconté aux enquêteurs avoir vu l'enfant sortir de la maison de ses grands-parents, à 17h15. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir comme le petit garçon a pu échapper à la surveillance de ses proches. A-t-il fait une mauvaise rencontre ? S'agit-il d'un drame familial ? Les deux questions sont sur la table et aucune des deux n'a plus de poids, à cette heure.

Toutes les hypothèses sont explorées et aucune piste n'est écartée, à ce stade. Un point martelé par le procureur de Digne-les-Bains, Remy Avon, à plusieurs reprises. "Nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information. Ce n'est pas faute d'avoir multiplié les investigations", expliquait-il le 11 juillet dernier.