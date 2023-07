VIDÉO - Disparition du petit Émile : l'enquête et les recherches piétinent

Aucun indice, aucune piste. Ce mardi, 80 gendarmes ont ratissé méticuleusement 12 hectares de terrain dans les Alpes-de-Haute-Provence. Mais comme les deux jours précédents, sans succès. Le petit Emile, deux ans et demi, demeure encore et toujours introuvable. "Nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. Et ce n'est pas faute d'avoir multiplié les investigations", s'est désolé Rémy Avon, le procureur de la République de Digne-les-Bains.