Disparition : elle recherche sa sœur depuis 35 ans

Le visage de Charazed vient s'ajouter à ceux que l'on appelle "les disparus de l'Isère". Une dizaine d'enfants dont la disparition n'a jamais été élucidée. Et dont personne ne sait aujourd'hui si elles sont liées entre elles. Un combat long et douloureux pour leurs familles, parfois lâchées par la justice. Ce sont bien souvent les avocats et les associations qui prennent le relais pour maintenir ces enquêtes ouvertes.