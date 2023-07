VIDÉO - Après cinq jours d'enquête, le petit Émile toujours introuvable : retour sur les premières heures de sa disparition

Originaire de La Bouilladisse, dans les Bouches-du-Rhône, le petit Émile venait ainsi d'arriver chez ses grands-parents maternels pour y passer les vacances d'été. C'est aux environs de 17h15 samedi que sa famille découvre que l'enfant manque à l'appel et se met à le rechercher pendant plus de trente minutes, en vain. Au moment de sa disparition, sa grand-mère et son grand-père, des jeunes oncles et tantes, des adolescents et des enfants étaient présents sur les lieux.

À 18h, les grands-parents donnent l'alerte. Un télépilote équipé d'un drone vient alors en aide aux gendarmes et rencontre le père d'Émile, qui n'était pas sur place au moment où son fils s'est volatilisé. "Il m'a dit que le petit était capable de parcourir dix kilomètres en montagne, ça paraît énorme pour un enfant de deux ans et demi. C'est un terrain très escarpé, qui monte et descend, il y a des vallons, des fossés", retrace Samuel Flechais. "Au début, ils se disaient qu'il ne devait pas être loin, vu qu'il marchait. Mais au fur et à mesure que le temps passait, on les sentait de plus en plus stressés."