Disparition : ils cherchent leur frère depuis 39 ans

Depuis 39 ans, Jérôme et Virginie espèrent un signe de vie de leur frère Ludovic. Ils vivent depuis avec des souvenirs. Ludovic a été enlevé en pleine rue le 17 mars 1983. Ce jour-là, en fin d'après-midi, Ludovic et ses deux autres frères sortent faire une course. Ils sont à 200 mètres de chez eux quand un homme les interpelle. Il prétend avoir perdu son chien. Deux groupes se forment. Jérôme et son plus jeune frère partent d'un côté, l'homme et Ludovic de l'autre. On ne le reverra plus jamais. "J'ai laissé partir mon frère et s'il n'est pas là, c'est un peu à cause de moi", s'est confié Jérôme, tout ému.