VIDÉO - "Lina m'a fait coucou" : un témoin affirme avoir vu l'adolescente disparue dans une voiture avec un homme

Son témoignage a été pris au sérieux par les enquêteurs et de nombreuses vérifications ont été réalisées depuis ses déclarations. La semaine dernière, après que la disparition inquiétante de Lina a été médiatisée et qu'un appel à témoins a été lancé, Robert, octogénaire domicilié dans le Bas-Rhin, non loin de là où vit la jeune fille âgée de 15 ans avec sa maman, s'est manifesté auprès des gendarmes et leur a affirmé qu'il avait croisé Lina le samedi 23 septembre, jour des faits.

Ce lundi, Robert détaille précisément à LCI-TF1 la scène dont il se souvient et qui serait survenue selon lui, entre 11 heures et midi, sur la D350, départementale empruntée par la jeune fille pour se rendre depuis sa maison à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Selon lui, Lina se trouvait alors dans une voiture, côté passager. Le véhicule était conduit... par un homme.