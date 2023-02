Disparue depuis le 25 janvier, Sihem, 18 ans, retrouvée morte dans le Gard

Depuis qu'elle avait quitté son domicile dans la soirée du 25 janvier, à La Grand Combe, dans les environs d'Alès, la jeune femme n'avait plus donné signe de vie. Jusqu'alors, ni les survols du secteur en hélicoptère, ni le recours à des chiens pisteurs, ni les perquisitions menées n'avaient permis de la retrouver. "Elle a fait un aller-retour express chez sa grand-mère. À partir de là, on a perdu sa trace. Depuis, plus aucune nouvelle [...]. C'est la raison pour laquelle tout le monde s'est fortement inquiété et mobilisé", avait expliqué à TF1 l'avocat co-désigné de la famille, maître Battikh.

Selon un communiqué de la procureure de Nîmes Cécile Gensac, paru mercredi, la jeune fille "avait pour la dernière fois communiqué avec des amis aux alentours de minuit" le 25 janvier, alors qu'elle "s'apprêtait à sortir de son domicile, probablement pour rejoindre une personne de sa connaissance". "Des éléments (pourraient) laisser penser à une disparition en lien avec des faits visant à obtenir des fonds", avait-elle ajouté, en précisant que l'enquête a été ouverte pour "enlèvement, séquestration ou détention d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition".