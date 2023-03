"Docteur Godard, l’homme qui voulait tout quitter" : retour sur une disparition familiale hors norme, dimanche sur TF1

Vingt-quatre ans plus tard, le mystère reste entier. Et toutes les pistes restent sur la table : drame familial ? Dispute conjugale et coup de folie ? Suicide déguisé pour échapper à des soucis financiers ? L'avocat de la famille de Marie-France Godard a, lui, évoqué la thèse d'un "suicide maquillé en naufrage". Autre piste : celle menant à un autre crime impuni, l’assassinat du leader d’un sulfureux syndicat poujadiste et affairiste, le CDCA, à Montpellier, en 2001. En dehors de son travail, Yves Godard était en effet membre de ce syndicat de défense des commerçants et artisans qui dénonçait le poids du système fiscal et des cotisations sociales. Un syndicat auquel sont imputés à une époque des placements offshore.

S’appuyant sur le livre d’Éric Lemasson, L’assassinat du docteur Godard, la série de TF1 éclaire cette affaire d’un nouveau jour, à l’aide de témoignages forts et inédits de proches de la famille disparue ou d’enquêteurs ayant consacré de nombreuses années d’investigation à cette énigme.