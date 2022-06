Document : en intervention avec les policiers de la BRI de Versailles

Il est quatre heures du matin, quelque part dans le centre du pays. À l'abri des regards, dans un village reculé, un briefing vient de démarrer. Au total, 40 policiers sont réunis en urgence pour une opération sensible :l'interception d'un go fast, un convoi de trois voitures conduites par des trafiquants de drogues partis d'Espagne un peu plus tôt. L'arrestation est planifiée, seconde par seconde, réglée comme du papier à musique, car les malfaiteurs sont souvent armés et surtout ultras méfiants.