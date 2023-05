DOCUMENT - "Go-fast" sur l’autoroute : regardez cette spectaculaire intervention du GIGN

Des interpellations musclées, risquées et organisées par des agents d'élite prêts à intervenir en quelques minutes. Les caméras de "90' Enquêtes"* ont pu suivre la Force Intervention, l'unité d'assaut la plus confidentielle du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, lors de plusieurs opérations de grande ampleur.

Parmi elles, l'interception d'un go fast transportant des stupéfiants à pleine vitesse sur une autoroute de l'ouest de la France, que vous montre la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus. Une demi-heure avant le départ, l'équipe est briefée, avec la trajectoire des véhicules à arrêter et le profil des individus. "C'est des missions qu'on connait, tout est bien calibré, il faut juste revoir quel est le rôle de chacun, donc ça demande de l'organisation et de la concentration", explique l'un des intervenants.