DOCUMENT TF1 - 15.000 armes à feu : découvrez l'impressionnante collection de la gendarmerie nationale

Cette collection, l’une des plus importantes d’Europe, sert de base de comparaison pour analyser les armes utilisées lors de crimes ou de délits. Ce pistolet a-t-il été modifié ? A-t-il servi à blesser ? À tuer ? C’est à ces questions posées par les enquêteurs que doit répondre l’adjudant Antoine. "Là, je vais tirer deux munitions pour récupérer les étuis et les projectiles et pouvoir les comparer avec des éléments retrouvés sur une scène de crime", explique-t-il.

La machine remplie d’eau, que vous pouvez voir dans notre reportage, sert à ralentir les projectiles et à les garder intacts. "Ils sont récupérés dans ce panier au-dessus et là, on voit bien les traces que le canon va avoir laissé sur le projectile", reprend l’adjudant Antoine. Observé au microscope, grossi plus de 30 fois, il est possible de distinguer ses traces avec précision.