DOCUMENT TF1 – Affaire Jubillar : au cœur des recherches avec les gendarmes

Depuis plusieurs jours, les gendarmes s’activent désormais près du cimetière de Cagnac-les-Mines et du parc photovoltaïque. Selon nos informations, ces fouilles devraient s’arrêter demain. L’entourage de l’infirmière ne perd cependant pas espoir. Samantha Iquet était une voisine des Jubillar et s’occupait de leur fils aîné au centre de loisirs. "Peut-être qu’ils vont trouver enfin quelque chose, un indice, même si c’est juste un tout petit indice. Plus il y a de travail, pour moi, mieux c’est. Comme ils continuent, ça prouve que quelque chose va aboutir. Il y a quelque chose à trouver et on va la trouver enfin j’espère", déclare-t-elle.

Malgré la fin des fouilles, l’enquête se poursuit. Car la police dispose désormais des données GPS du téléphone de Cédric Jubillar. Les juges ont obtenu son historique de géolocalisation auprès de Google, avec l’aide de la justice américaine. Les enquêteurs étudient les lieux où Cédric Jubillar s’est rendu durant les quatre mois précédant la disparition de sa femme. Une fois ces informations vérifiées, elles pourraient permettre de savoir s’il s’est rendu plusieurs fois à un même endroit.