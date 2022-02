DOCUMENT TF1 - Braquage sur les Champs-Élysées en 2019 : les secrets du casse du siècle

Le 22 janvier 2019, le patron de l’agence bancaire Milleis arrive à son bureau le plus tranquillement du monde. Il est 8h30, les premiers clients doivent arriver dans 30 minutes. Un homme en grosse doudoune suit le directeur et le force à fermer les locaux sous la menace d’une arme. Un par un, trois complices entrent à leur tour, méconnaissables sous leurs cagoules et leurs écharpes. Ils prennent en otage un deuxième salarié puis collent sur la porte d’entrée une feuille A4, un texte truffé de fautes d’orthographe qui explique aux clients que l’établissement est malheureusement fermé pour la matinée.

Les malfaiteurs sont très bien renseignés et possèdent un plan détaillé de la banque. Sur des images prises par les caméras de l’établissement et visibles pour première fois dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, on aperçoit les voyous dans la salle des coffres située au sous-sol. À l’aide de pieds de biche et de tournevis, ils percent les coffres de 68 clients richissimes en restant sur place quatre longues heures. Régulièrement, pour ne pas être repérés, les braqueurs aspergent la caméra d’eau de Javel afin d’abîmer l’objectif. Ils neutralisent aussi les alarmes avec de vulgaires sacs-poubelles et de la mousse d’isolation achetée dans un banal magasin de bricolage.