DOCUMENT TF1 - Crash de la Yemenia : la seule survivante témoigne

Le 30 juin 2009, Bahia prend l’avion pour la première fois avec sa mère. Treize ans après, elle se souvient encore de cet instant où tout a basculé. "Je sens comme un choc électrique en moi et j’ai un trou noir. Je me réveille dans l’eau", explique-t-elle face aux caméras de TF1 (dans la vidéo en tête d'article).

Perdue au milieu de l’océan, l’adolescente s’accroche à un débris de l’appareil et fait preuve d’un courage hors du commun. "La mer était très agitée donc je n’arrivais pas à avancer. À un moment donné, j’ai perdu espoir. Je me convaincs que tout le monde est arrivé aux Comores et que je suis la seule à être tombée de mon avion, y compris ma mère et c’est ça qui me faisait tenir", poursuit la jeune femme.