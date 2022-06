DOCUMENT TF1 – Affaire Delphine Jubillar : les dernières images de l'infirmière disparue

Pas de scène de crime, pas de corps et un mystère qui reste entier. Un an et demi après sa disparition à Cagnac-les-Mines (Tarn), où elle était domiciliée avec sa famille, Delphine Jubillar demeure introuvable. Ce jeudi 9 juin, une audience de prolongation de la détention provisoire de son mari Cédric est examinée par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse. Considéré comme le principal suspect dans cette affaire par l'accusation, le peintre-plaquiste avait été mis en examen le 18 juin 2021 pour "homicide volontaire par conjoint" et placé en détention. Il a toujours clamé son innocence.

À la veille de ce nouveau rendez-vous judiciaire, TF1 révèle des documents inédits, notamment des clichés montrant la jeune femme en vie, quelques heures avant sa disparition, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.