DOCUMENT TF1 - "Je veux qu'elle continue à exister" : la mère de Maëlys raconte son deuil impossible

A quelques jours du procès, la mère de Maëlys se souvient des derniers instants passés avec sa fille et des échanges avec Nordahl Lelandais le soir où elle a disparu. "C’était une journée de mariage lambda, on était content, on rigolait, on voyait la famille, ça nous faisait plaisir. Maëlys avait fait sa jolie tresse en zigzag. C’était une bonne ambiance festive et familiale", dit-elle. Avant de poursuivre : "Les enfants étaient séparés de nous. Maëlys revenait de temps en temps pour nous voir. Elle était venue danser. À un moment, elle me dit : 'je peux aller voir les chiens de mon copain ?'. J'ai trouvé ça bizarre, mais bon. Elle me montre l'autre assis à la table des mariés. Elle me dit : 'c'est lui, il a ses chiens sur son téléphone'. Du coup, je l'ai accompagnée. C'est la première fois que j'ai rencontré l'autre".

Nordahl Lelandais ne s'adresse pas à Jennifer, mais la jeune femme ne s'en émeut pas. "Je me suis dit que c’était quelqu’un qui était connu de mon cousin puisqu’il était à la table des mariés, c’est ça qui m’a un peu rassurée sur le moment", dit-elle. Il demande juste à sa fille ce qu’elle a comme race de chien, et puis elles repartent. "Maëlys est allée jouer au foot avec les enfants. Par la suite, vers deux heures du matin, elle est venue s'asseoir sur moi. Je lui ai demandé si elle voulait goûter un bout de dessert, et puis je lui ai fait un bisou sur la joue. C'est la dernière fois que j'ai pu la voir", se remémore Jennifer.