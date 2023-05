DOCUMENT TF1 - Les dernières heures de Samuel Paty avant son assassinat

Deux ans et demi après cet acte qui a sidéré la France, quatorze personnes, toutes présumées innocentes, vont être jugées, selon la décision rendue ce mardi par les juges d'instruction. Cet assassinat fera l'objet de deux procès, l'un aux assises pour huit majeurs et l'autre devant le tribunal pour enfants pour six adolescents.

"C'est la fin de l'instruction, c'est les prémices d'un procès à venir, dans un délai relativement rapide, ce qui est toujours, pour quelqu'un qui veut savoir la vérité, un moment important", a réagi Francis Szpiner, avocat de l'ex-femme et du fils de Samuel Paty.