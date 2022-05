DOCUMENT - Racket, stups et proxénétisme : enquête sur la cité Kalliste et les gangs du Nigeria à Marseille

TF1 a pu pénétrer dans une des tours sur la porte de laquelle est écrit : "Welcome to the Dark Side (Bienvenue dans le côté obscur)'". À l'intérieur de ce bâtiment insalubre voué à la destruction par les autorités publiques, des appartements dévastés et squattés. Les occupants, des hommes qui viennent du Nigeria et qui ne parlent pas français. Pour la plupart, ils sont demandeurs d'asile ou sans-papier. Ils prétendent être victimes du réseau de trafiquants de drogue déjà implanté dans le quartier.

"Les gens qui vendent de la drogue, nous leur avons dit 'non'. On ne peut pas garder votre drogue, raconte l'un d'eux. On leur a dit de partir. Ils nous ont poignardés. C'est pour ça qu'on s'est regroupé pour se venger." Un autre montre à notre caméra ses cicatrices. "J'ai pris une balle, dit-il, désignant ses marques avec son doigt. Une autre là. Et une ici."

Sont-ils réellement des victimes ou font-ils partie du gang ? Quelques jours après ce tournage, notre équipe a rencontré d'autres Nigérians qui vivent, eux aussi, à Kalliste. Quand nous leur montrons les images de l'homme blessé, une femme déclare, sous couvert d'anonymat :"Cet homme-là, il m'a demandé de l'argent. Je lui ai dit que j'en avais pas, il a menacé de me tuer." Un autre individu reconnaît lui aussi quelqu'un : "Lui, il a pris mon téléphone et m'a demandé 50 euros pour le récupérer."

Ce qu'ils décrivent, c'est un système de racket organisé. À leurs compatriotes rencontrés dans la rue, ces personnes proposent un logement à la cité Kalliste pour quelques centaines d'euros, mais une fois dans l'appartement, le piège se referme. "Ils sont rentrés dans ma chambre et m'ont pris mon argent, mes affaires. Ils ont commencé à me frapper et m'ont dit : 'Tu n'as pas fini de payer. Tu dois payer pour les mouvements", relate une victime.

Les "mouvements" ? Autrement dit, les gangs. Des mafias venues du Nigeria qui se sont implantées en Europe. D'abord en Italie, puis en France ou encore en Angleterre. Grace, Nigériane, vit depuis 20 ans à Marseille. "Ils ont apporté les mêmes méthodes ici. On n'a pas besoin de te parler, de t'expliquer, on va te parler avec la violence. C'est une manière de faire peur, une manière de dire : 'C'est nous le boss'", assure-t-elle.