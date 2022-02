Douanes : des saisies record d'articles de contrefaçon

Avec le retour de l'activité économique et donc des transports, le trafic de tabac a repris de plus belle en 2021, plus 40% au niveau national. Trafiquants ou simples fumeurs ont pu de nouveau se ravitailler à l'étranger. À leur retour, ils sont contrôlés par les agents. La limite autorisée est d'une cartouche et demie par personne.