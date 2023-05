VIDÉO - Douanes : les chiens renifleurs, des compagnons essentiels pour traquer drogue, explosifs et argent liquide

Irish n'a pas chômé en dix ans : plus de sept tonnes de drogue, de la cocaïne cachée dans une trappe de camion, de l'herbe au milieu des salades, du haschich, et aussi plus de 2.4 millions d'euros en billet. Pour ce palmarès, le labrador vient d'obtenir le titre de chien héros, avant de partir à la retraite. Il sera bientôt remplacé par le jeune Choupi, formé à l'école des douanes de la Rochelle.

