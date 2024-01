VIDÉO - Double meurtre dans une scierie : le procès de Valentin Marcone, le "forcené des Cévennes", débute ce mercredi

Le procès de Valentin Marcone, le forcené des Cévennes, débute ce mercredi à Nîmes (Gard). Cet homme a tué son patron et un collègue dans la scierie où il travaillait. Le village où s'est produit le double meurtre reste marqué par le drame.

C'est un village de 200 habitants toujours marqué par le drame du 11 mai 2021. Ce jour-là, Valentin Marcone, employé d'une scierie, arrive au travail armé, avec un gilet pare-balles sous ses vêtements. Décrit comme solitaire et paranoïaque, il tue ensuite son patron et un collègue dans les locaux de l'entreprise, situé dans la commune des Plantiers (Gard). Le procès du meurtrier présumé débute ce mercredi à Nîmes. Il devra s'expliquer devant la Cour d'assises du Gard, où il comparaît pour "assassinats". Il risque la prison à perpétuité.

Coup de folie ou crime prémédité ?

S'agit-il d'un coup de folie ou d'un crime prémédité ? "Quelqu'un qui s'énerve et qui met un coup de poing dans un bar, là oui, ce serait un pétage de plomb, déclare Camille, la compagne de Martial, l'employé décédé dans la scierie. Là, quand on arrive armé et qu'il se passe en plus des secondes entre les deux meurtres, moi, j'y vois deux exécutions." L'homme accusé du double meurtre s'était plaint à son épouse, Blandine, d'un conflit avec son patron, au sujet d'heures supplémentaires. "Valentin a ouvert la porte, alors je lui demande ce qu'il a oublié, témoigne cette dernière. Et là, il me dit : je viens de faire une grosse bêtise, j'ai tué Luc et Martial", nous racontait-elle.

Âgé de 29 ans à l'époque, le forcené des Cévennes prend alors la fuite. Sa cavale durera trois jours. 300 gendarmes ont été mobilisés pour le retrouver, au terme d'importantes opérations de recherches. En prison, il a reconnu le double meurtre, mais nie toute préméditation. "Quand on arrive à ces cinq minutes-là, il ne raconte jamais la même chose, poursuit Blandine, dans le reportage à retrouver en tête de cet article et en version longue dans "Sept à Huit". Est-ce qu'il a mal interprété quelque chose et que ça a dégénéré ? Je ne sais pas du tout ce qu'il a pu se passer dans sa tête."

Père d'une fillette d'un an, l'accusé est décrit par le procureur d'Alès comme une "personnalité très particulière, très procédurière". Inconnu de la justice pour violence, il avait cependant fait parler de lui avec de multiples procédures visant la mairie, son ex-employeur. Selon l'expert psychiatre qui l'a examiné, sa "personnalité sensitive permettrait de caractériser un trouble ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes".