Professeurs tués par balle dans les Hautes-Pyrénées : leur village sous le choc

Ce mardi, c'est l'inquiétude et le choc qui prédominent dans ce petit village de 700 habitants, alors que beaucoup n'ont entendu la nouvelle que le matin au réveil. Certains ont du mal à y croire. "Je l'ai appris ce matin en allant boire le café. Tout le monde en parle dans le village", témoigne un riverain. L'auteur présumé n'a pas encore été arrêté. Sidéré, l'artisan menuisier du bourg se pose pas mal de questions. "C'est un village qui est calme. Les gens sont sympas, mais malheureusement...", dit-il sans finir sa phrase.

Les deux victimes, une femme de 32 ans et un homme de 55 ans, étaient respectivement professeurs de français et d'EPS dans un collège de Tarbes. Le plus âgé vivait dans la commune depuis de nombreuses années, il était connu de tous. "Je le rencontrais quelquefois, il marchait dans le bas du village, toujours bonjour. Je le rencontrais à l'hypermarché, toujours un sourire. Il était charmant, c'était une figure dans le village. Ça me crève le cœur, je vous assure", reconnaît une riveraine, des sanglots dans la voix.