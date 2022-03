VIDÉO - "C'est inexplicable ce qui s'est passé" : le témoignage d'un proche de la famille défenestrée à Montreux

Une vie en autarcie. La mère et sa fille de huit ans n’étaient même plus officiellement inscrites sur les registres suisses. "Sur les cinq personnes, il n’y en avait que trois qui étaient officiellement domiciliées ici avec deux enfants, dont un qui était scolarisé à domicile. On imagine que cette famille avait extrêmement peur que l’autorité vienne s’immiscer dans leur vie", explique Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale vaudoise.

Le matin même, les gendarmes s’étaient présentés au domicile de la famille. Cette intervention a-t-elle précipité son passage à l’acte ? L’unique survivant, l’adolescent de quinze ans, toujours dans le coma, est peut-être le seul à avoir la réponse.