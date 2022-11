Procès du drame de Millas : la déception des familles des victimes

Des larmes de déception. Fabien Bourgeonnier, le père d'une victime, n'a pas pu se rendre à Marseille, alors il est venu assister au jugement sur un grand écran au palais de justice de Perpignan. Nadine Oliveira, la conductrice du car scolaire, est reconnue coupable de la mort de son fils, Loïc, et de cinq de ses camarades. Elle est condamnée à cinq ans de prison dont un ferme. Une peine qu'elle exécutera chez elle avec un bracelet électronique. "On aurait préféré plus, fatalement. On aurait préféré vraiment qu'elle connaisse la prison, qu'elle puisse être punie à la hauteur de son action. Vous imaginez que cinq ans, c'est même pas un an pour chaque enfant décédé. La page pour moi ne se tournera jamais", assure-t-il.